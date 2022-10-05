Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Manchester City sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:31
Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City-Kopenhag maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda 6 puanlı Manchester City sahasında 1 puanlı Kopenhag'ı ağırlayacak. Kritik maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından aratılıyor.

MANCHESTER CITY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Kopenhag'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.

Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.

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