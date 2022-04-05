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Benfica-Liverpool maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica, Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final mücadelesi Estadio da Luz'da oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 21:52
Benfica-Liverpool maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Liverpool kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BENFICA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 22.00'da çalan Benfica - Liverpool maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

BENFICA - LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ

BENFİCA: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Silva, Everton, Ramos, Nunez

LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Mane, Salah, Diaz

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