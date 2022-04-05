Benfica-Liverpool maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Liverpool kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BENFICA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 22.00'da çalan Benfica - Liverpool maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.
BENFICA - LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ
BENFİCA: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Silva, Everton, Ramos, Nunez
LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Mane, Salah, Diaz