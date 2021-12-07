Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Paris Saint-Germain Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçların heyecanı yaşanacak. A grubunu ikinci bitirmeyi garantileyen Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Paris Saint-Germain Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 10:19
Paris Saint-Germain Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Paris Saint-Germain-Club Brugge maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundan ikinci sırada çıkmayı garantileyen Paris Saint-Germain, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi PSG'nin 8, Brugge'ün ise 4 puanı bulunuyor. İşte maçla ilgili tüm merak edilenler...

🗓PSG-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN? 📺SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG'nin Parc des Princes'ta Club Brugge'ü konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📋PSG-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vanaken, Balanta, Rits; De Ketelaere, Dost, Lang

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