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Son dakika spor haberleri: 'nde sezonun en iyi golü belli oldu!

ekibi 'da forma giyen , 'nde 2020-2021 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi. İranlı yıldızın çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi 'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 20:24
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü belli oldu!

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.

'nun İranlı oyuncusu 'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi 'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.

'dan 'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen 'un ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YEDİĞİ 2 GOL İLK 10'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden 'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu 'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, temsilcisi 'in ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.

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