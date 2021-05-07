Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City ve Chelsea heyeti Olimpiyat Stadı'na geldi!

ve heyeti 'na geldi!

'nde final heyecanı bu sene 'da yaşanacak. İngiliz kulüpleri ve , kozlarını 'nda paylaşacak. İki ekibin heyetleri statta incelemelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 20:10
Manchester City ve Chelsea heyeti Olimpiyat Stadı'na geldi!

ve kulüplerinin yöneticileri, 29 Mayıs'ta oynanacak Finali öncesinde 'a gelerek 'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"'nda 29 Mayıs'ta yapılacak olan hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Finale yükselen Manchester City ve Chelsea kulüplerinin yöneticileri final öncesinde İstanbul'a gelerek Atatürk 'nda incelemelerde bulundu.

Genel Sekreteri ile proje lideri 'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü.
Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Covid-19 tedbirleri görüşüldü.

İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü."

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