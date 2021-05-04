Manchester City - Paris Saint Germain | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale sadece bir maç kaldı. Yarı final rövanş maçında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. Fransa'da oynanan ilk maçı Guardiola'nın öğrencileri 2-1 kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezonun finalisti Paris Saint Germain, üst üste ikinci kez finale yükselebilmek için en az 2 gol bulmak zorunda. Manchester City ise avantajını koruyup tarihinde ilk kez finale kalmak istiyor.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...





İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi.