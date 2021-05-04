Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Paris Saint Germain | CANLI

- | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale sadece bir maç kaldı. Yarı final rövanş maçında sahasında 'i ağırlıyor. 'da oynanan ilk maçı Guardiola'nın öğrencileri 2-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezonun finalisti Paris Saint Germain, üst üste ikinci kez finale yükselebilmek için en az 2 gol bulmak zorunda. Manchester City ise avantajını koruyup tarihinde ilk kez finale kalmak istiyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 21:57
Manchester City - Paris Saint Germain | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale sadece bir maç kaldı. Yarı final rövanş maçında sahasında 'i ağırlıyor. 'da oynanan ilk maçı Guardiola'nın öğrencileri 2-1 kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezonun finalisti Paris Saint Germain, üst üste ikinci kez finale yükselebilmek için en az 2 gol bulmak zorunda. Manchester City ise avantajını koruyup tarihinde ilk kez finale kalmak istiyor.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Manchester City: , , , , Zinchenko, Fernandinho, , , , , .

: , , Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi.

SON DAKİKA