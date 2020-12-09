Midtjylland 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MUEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Midtjylland ile Liverpool karşı karşıya geldi.
MCH Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Midtjylland'ın golü Scholz'dan gelirken, Liverpool'un sayısını Salah kaydetti.
SALAH REKOR KIRDI!
55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.
Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.