Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Midtjylland 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi D son karşılaşmasında , Arena'da konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı. Grubu lider tamamlayan İngiliz ekibinde Mohamed , 55. saniyede attığı golle kulüp tarihinin en erken golü rekorunu kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:16 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:19
Midtjylland 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MUEFA Şampiyonlar Ligi D 6. maçında ile karşı karşıya geldi.

Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Midtjylland'ın golü Scholz'dan gelirken, Liverpool'un sayısını kaydetti.

SALAH REKOR KIRDI!

55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, 'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.

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