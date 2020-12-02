Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İşte Başakşehir - Leipzig maçı sonrası oluşan puan durumu!

İşte - maçı sonrası oluşan puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol , evinde RB 'i ağırladı. Alman ekibinin 4 golüne karşı Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin hat-tricki ile cevap verirken mücadele 4-3'lük mağlubiyetle sonuçlandı. Peki, Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilecek mi? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:21
İşte Başakşehir - Leipzig maçı sonrası oluşan puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol , Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi RB 'i evinde ağırladı.

İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği müsabaka Leipzig'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla 1 maç eksiği bulunan 9 puanla liderliğini sürdürürken, Leipzig 9 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Öte yandan de maç eksiği ile 6 puanla 3. sırada yer aldı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3 puanla son sırada kendine yer buldu.

BAŞAKŞEHİR DEVAM EDİYOR MU?
Medipol Başakşehir, mevcut puan sıralaması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemeyecek.

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