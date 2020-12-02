Medipol Başakşehir Leipzig: 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti.

Deplasmanda Manchester United'a yenilen Başakşehir, tamam mı devam mı maçında sahasında Leipzig ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller; Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele, Dani Olmo ve Sörloth'tan geldi.

Temsilcimiz Başakşehir'in gollerin de ise İrfan Can Kahveci'nin (3) imzası vardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele'nin pasında Forsberg'in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.

4. dakikada Forsberg'in kullandığı korner atışında Mukiele'nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.

13. dakikada Fosrberg'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.

26. dakikada Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak kaleci Mert'i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba'nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

43. dakikada Forsberg'in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 0-2

45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

55. dakikada Chadli'nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca'nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

61.dakikada Olmo'nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck'tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3

72. dakikada Demba Ba'dan pası alan İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

79. dakikada Poulsen'in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.

86. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can'ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3

90+2. dakikada Sabitzer'in pasında Sörloth'un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

MAÇTAN NOTLAR

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.

SKRTEL AVRUPA KUPALARINDA 100. MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.