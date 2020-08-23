UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü... Tarihinde ilk kez finale yükselen Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Alman ekibi Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, corona virüsü tedbirleri kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'le karşı karşıya geleceği maç TSİ 22.00'de başlayacak ve zorlu randevu beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

PARIS SAINT-GERMAIN-BAYERN MÜNİH MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Verratti (Herrera), Marquinhos, Paredes (Verratti) – Di Maria, Mbappe, Neymar

Bayern Münih: Neuer – Kimmich, Boateng (Süle), Alaba, Davies – Thiago Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

1.7 MİLYAR EURO DEĞERİNDE FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.7 milyar Euro'yu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801.45 milyon, Bayern Münih'in ise 928.55 milyon Euro oldu. Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor. PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon Euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon Euro'luk tahmini piyasa değerine sahip.

GALATASARAY'IN GRUBUNDAN ÇIKTI

Galatasaray ve Real Madrid'in de yer aldığı A Grubu'ndan yenilgisiz lider olarak çıkan Fransız ekibi PSG, final yolunda tek mağlubiyetini son 16 turunda Borussia Dortmund karşısında aldı. Fransız ekibinin Devler Ligi'ndeki en golcü futbolcuları beşer kez rakip fileleri havalandıran Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu. Ligue 1'de şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselirken, bunu başaran 5. Fransız kulübü olarak tarihe geçti.

BAYERN MÜNİH 11. FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti. Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Bayern Münih ile PSG 9.randevuda. Daha önceki maçlar Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanmış ve 8 maçın 5'ini PSG kazanırken kalan 3 maçtan galip ayrılan taraf Bayern Münih olmuştu.

*Devler Ligi'nde ilk finalini oynayan son 6 takım kupayı kazanamadı. Bunu başaran son ekip ise 1997'de Juventus'u yenerek şampiyon olan Borussia Dortmund'du.

*Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmada 42 gole imzasını attı.