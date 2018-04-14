Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'la eşleşti – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'li Roma, 'la eşleşti

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>'li Roma, <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'la eşleşti

    Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'li Roma ile , ile eşleşti.

    Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.

    Organi·zasyonun son şampi·yonu İspanyol temsi·lci·si· , Almanya'nın takımıyla eşleşti. ilk maç Almanya'da oynanacak.
    Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi ile milli futbolcu 'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere'de gerçekleştirilecek.

    Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak. 26 Mayıs'taki final maçına ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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