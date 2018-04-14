Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'la eşleşti
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cengiz Ünder'li Roma ile Liverpool, Bayern Münih ile Real Madrid eşleşti.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.
Organi·zasyonun son şampi·yonu İspanyol temsi·lci·si· Real Madrid, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti. ilk maç Almanya'da oynanacak.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere'de gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak. 26 Mayıs'taki final maçına ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Yorum
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takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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