Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Fransız ekibi Marsilya, Salzburg ile Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.



Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle;



Marsilya - Salzburg

Arsenal - Atletico Madrid