Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Fransız ekibi Marsilya, Salzburg ile Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle;
Marsilya - Salzburg
Arsenal - Atletico Madrid
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:27
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 3
Yorum
cimboli başakşehiri yenersek şampiyonuz. yenemezsek zaten şampiyon olmayalım
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 6
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Perde Arkası Kocaman kalırsa Ozan Tufan'a ne olduysa Elif'e de aynısı olur.
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Forvet katkısı 19.6’da kaldı
Toplam 1
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Perde Arkası Kocaman'ın bir de Bienvenü faciası vardı değil mi? Unutmuştuk. FB'ye büyük düşünen hoca gerekiyor. Nokta.
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