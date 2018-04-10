Guardiola: "Gerekeni yapacağız" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Guardiola: "Gerekeni yapacağız"

    Guardiola: "Gerekeni yapacağız"

    Manchester? City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugünkü kritik maçı öncesi iddialı konuştu.

    Manchester? City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugünkü kritik maçı öncesi iddialı konuştu. 3-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında yarı finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İspanyol hoca, "Başka takımla karşılaştırmayacağım. Harika bir takımım var. Liverpool'a karşı rövanşta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guardiola: "Gerekeni yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN