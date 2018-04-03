Müthiş maçlar – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Müthiş maçlar

    Müthiş maçlar

    ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün 21.45'te başlıyor. , R.Madrid'i konuk edecek. Bu maç 1'den ekranlara gelecek. Sevilla ile B.Münih maçı da Tivibu 3'ten yayınlanacak.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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