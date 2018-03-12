'Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok' – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok'

    'Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok'

    son 16 turunda çarşamba günü Vodafone Park'ta 'a konuk olacak 'te kaptan Mats Hummels'ten önemli açıklamalar geldi.

    , Allianz Arena'da 5-0 yenildiği maçın rövanşında çarşamba günü Vodafone Park'ta 'i ağırlayacak.

    Mücadele öncesinde Kicker'in sorularını yanıtlayan Mats Hummels ise yaptığı açıklamalarla Siyah Beyazlılar'a adeta gözdağı verdi.

    "Son aylarda yaptığımız gibi yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz." diyen başarılı stoper, sözlerini şu şekilde noktaladı:

    "Çok ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Ancak iyi oyun ve kazanmaktan başka bir hedefimiz yok. Rakibimize asla turu çevirebileceklerine dair bir ümit vermek istemiyoruz."

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:32
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