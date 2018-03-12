Beşiktaş, Allianz Arena'da 5-0 yenildiği maçın rövanşında çarşamba günü Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlayacak.



Mücadele öncesinde Kicker'in sorularını yanıtlayan Mats Hummels ise yaptığı açıklamalarla Siyah Beyazlılar'a adeta gözdağı verdi.



"Son aylarda yaptığımız gibi yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz." diyen başarılı stoper, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Çok ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Ancak iyi oyun ve kazanmaktan başka bir hedefimiz yok. Rakibimize asla turu çevirebileceklerine dair bir ümit vermek istemiyoruz."



