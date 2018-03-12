Talisca bilmecesi çözüldü! Kart gördü mü?
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdüğü maçta Talisca'nın attığı golden sonra sarı kart görüp görmediği tartışma konusu oldu.
Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi.
Spikerin sözlerini Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.
MHK'YE GÖRE KART GÖRMESİ YANLIŞ OLURDU
Bu arada MHK talimatlarına göre Talisca'nın korner direğine vurmasının sarı kart gerektirmediği ancak korner direğinin yerinden çıkartılması halinde bu fiilin karşılığının sarı kart olduğu belirtildi.(Sporx)
*(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:47
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 9
Yorum
Cenk Futbolumuzun neden yerinde saydığı,zaman zaman geri gitmesi çok normal değilmi bu TFF Başkanıyla,hakemlerle,idareci ve futbolcularla
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Bir destan daha yazdı
Toplam 9
Yorum
Dost Gsli dostlar geçmişinize sıkı sıkı sarılın ve unutmayın zira geleceğiniz bayağı bir süre karanlık gözüküyor
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Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Toplam 1
Yorum
ŞAMPİYON AÇIN YOLU ŞAMPİYON GS GELİYOOOO
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