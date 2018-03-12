Talisca bilmecesi çözüldü! Kart gördü mü? – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
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    bilmecesi çözüldü! Kart gördü mü?

    Talisca bilmecesi çözüldü! Kart gördü mü?

    'de 'ın 'ni 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdüğü maçta 'nın attığı golden sonra görüp görmediği tartışma konusu oldu.

    filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran 'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi.

    Spikerin sözlerini 'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak 'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.

    MHK'YE GÖRE KART GÖRMESİ YANLIŞ OLURDU
    Bu arada MHK talimatlarına göre Talisca'nın korner direğine vurmasının sarı kart gerektirmediği ancak korner direğinin yerinden çıkartılması halinde bu fiilin karşılığının sarı kart olduğu belirtildi.(Sporx)


    *(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:47
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