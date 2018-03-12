Talisca bilmecesi çözüldü! Kart gördü mü?

Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi.



Spikerin sözlerini Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.





MHK'YE GÖRE KART GÖRMESİ YANLIŞ OLURDU

Bu arada MHK talimatlarına göre Talisca'nın korner direğine vurmasının sarı kart gerektirmediği ancak korner direğinin yerinden çıkartılması halinde bu fiilin karşılığının sarı kart olduğu belirtildi.(Sporx)





*(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)