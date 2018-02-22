Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, 5-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçının ardından Şili basınına açıklamalarda bulundu.
Medel, 5-0'lık Bayern Münih hezimetinden sonra İstanbul'daki rövanş maçı için ümitli konuştu ve "Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.
MEDEL'İN UMUDU VAR
İstanbul'da işlerinin zor olduğunu kaydeden Medel, "Çok zor bir maç oldu. 10 kişi kalmadan önce iyi oynuyorduk, hücum anlamında da iyiydik. Böylesine harika bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak bize çok zarar verdi ve 5-0 kaybettik. Evimizde bunu çevirmemiz çok zor. Hiçbir şey imkansız değildir ancak çok zor bir maç olacak, Bayern her anlamda çok güçlü." ifadelerini kullandı.
VİDAL İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVKTİ
Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Vidal ile oynamanın kendisini mutlu ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, "Arturo Vidal ile çocukluktan bu yana birbirimizi tanıyoruz. Herkes onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı sahada olmak, aynı takımda ya da karşı karşıya olsa da, benim için zevkti. Bizim için güzel bir hatıraydı." dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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