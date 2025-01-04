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Haberler Rizespor Rizespor'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Gözü gören hiç kimse inanamamıştır

Rizespor'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Gözü gören hiç kimse inanamamıştır

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Rizespor, son dakikada iptal edilen golü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 18:37
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Rizespor'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Gözü gören hiç kimse inanamamıştır

Beşiktaş'ı ağırladıkları ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından Rizespor, son dakikada ofsayt nedeni ile iptal edilen golü ile ilgili resmi kanallarından açıklama paylaştı.

İŞTE RİZESPOR'UN AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile centilmence bir mücadele gerçekleşmiş, maç öncesi ve maç içerisinde her iki camia yönetimi ve futbolcuları fair-play kuralları içerisinde sahada kalmayı başarmıştır.

Maalesef maçın hakem ve VAR ekibi ise verdiği-vermediği kararlar ile maçın önüne geçmiştir.

Maç içerisinde birçok pozisyon futbol standartları dışında aleyhimize uygulanmıştır. Maç boyunca birçok pozisyonda standart tutturulamamıştır.

Maçın uzatma anlarında atılan gol; benzer pozisyonların dakikalarca incelendiği düzende, tartışmalı bir şekilde acele VAR incelemesi sonrasında iptal edilmiş, bu davranış bardağı taşıran son damla olmuştur.

Teknolojinin çizdiği çizgiye ise gözü gören hiç kimse inanamamıştır. Karşılaşmanın uzatma anlarının dahi tam olarak oynatılmaması şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Çaykur Rizespor Kulübü olarak başta futbol olmak üzere 22 farklı branşta spora desteğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda Türk futbolunun büyük çıkmazı olan hakem hatalarının yarattığı güvensizliğin sona ermesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi özenle sürdürüyoruz.

Ancak sahada oynanan futbol yerine, hakem hatalarının tartışılmasının Türk futbolunu aşağıya çekmeye devam ettiği bilinen bir gerçektir.

Sezon başından itibaren aleyhimize uygulanan kararlar, futbol kamuoyu tarafından kabul görmekte ve bu konudaki haklı serzenişimizi açık etmektedir.

Son yıllarda yanlış kararlar nedeniyle kaybettiğimiz puanlara dikkat çekerek, yanlışların ortadan kaldırılması için tüm kulüpleri dayanışma içinde çalışmaya davet ediyoruz.

Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?" sözünü hatırlatarak, bütün yetkilerden gerekli önlemleri almaları gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve camiamızın hiçbir haksızlık karşısında susmayacağımızı bilmesini istiyoruz.

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