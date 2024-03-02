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Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 17:20
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Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Çaykur Rizespor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Sauer, Akintola, Varesanovic, Minchev.

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Jeanvier, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor'un sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ettiği maç, saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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