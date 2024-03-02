Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Çaykur Rizespor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Sauer, Akintola, Varesanovic, Minchev.

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Jeanvier, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor'un sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ettiği maç, saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.