Goller Gaich'ten

Süper Lig'de kasırga gibi esen Rizespor, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atmacalar'ın CSKA Moskova'dan kiraladığı Gaich, attığı gollerle dikkati çekti. Beşiktaş karşısında da takımının en önemli kozu olacak 24 yaşındaki Arjantinli santrfor, "Hocamın ilk 11'de başlattığı zamanlar ve oyunda daha fazla şans bulduğum süreler oldu. Ben de gollerimi sıraladım. 2. yarıda da buna devam etmek istiyorum" diye iddialı konuştu.

PALUT'UN ESERİ

Gaich, teknik direktör İlhan Palut'un taktiksel yönetimine de ayrı bir parantez açtı. Genç santrfor, "Takımımızın üzerinde hocamızın taktiksel yönetimi ve yönetimsel olarak neler yaptığı çok önemli. İlhan Palut'un yapmak istediği net şeyler var ve biz bunu sahaya yansıtıyoruz. Maça ve duruma göre değişiyor bu ama önde baskı kuruyoruz. Eğer rakip baskıyı kırarsa defansif olarak da çok iyi toparlanıyoruz. Bu taktik tabii ki hocamızın eseri" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İ BEĞENDİM

Gaich, Süper Lig'de oynanan futbolu beğendiğini söyledi. Arjantinli golcü, "Türkiye Ligi, biraz sanki Rusya Ligi'ne benziyor. Rusya'da da bu fiziksel mücadele çok ön planda. Süper Lig'de alt sıralardakilerle, üst sıradaki takımlar arasında mücadele anlamında çok fazla fark olmuyor. O yüzden ben Süper Lig'deki futbolu beğendiğimi söyleyebilirim" diye konuştu.