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Real Madrid - Atalanta maçı CANLI İZLE (UEFA Süper Kupa Finali)

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. İtalyan temsilcisi Atalanta ise Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Bu iki takım Polonya'nın başkenti Varşova'da UEFA Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 21:53
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Real Madrid - Atalanta maçı CANLI İZLE (UEFA Süper Kupa Finali)

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile İtalya'nın köklü kulübü Atalanta UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor.

Bu dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE REAL MADRID - ATALANTA MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde; Vinicius, Mbappé, Rodrygo

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman

MİLLİ YILDIZIMIZ ARDA GÜLER YEDEKTE!

UEFA Süper Kupa Finali'nde milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉REAL MADRID - ATALANTA MAÇI CANLI İZLE👈

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