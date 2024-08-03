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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid kampında sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Arda için Ancelotti'nin açıklamaları ise dikkat çekti. İşte Arda Güler konusundaki son gelişmeler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:38
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Real Madrid'in teknik patronu Ancelotti, öğrencisi Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

İspanyol basınından AS'a konuşan Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir" açıklamasını yaptı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin gelecek sezondan itibaren Arda Güler'i daha çok orta sahada kullanmayı planladığı ve hazırlık maçlarında da bunun provasının yapılacağı belirtildi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Daha önce yaptığı açıklamalarda Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir" demişti.

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