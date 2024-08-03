Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!
Son dakika spor haberleri: Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid kampında sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Arda için Ancelotti'nin açıklamaları ise dikkat çekti. İşte Arda Güler konusundaki son gelişmeler...
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İspanyol basınından AS'a konuşan Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir" açıklamasını yaptı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi.
Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir" demişti.
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