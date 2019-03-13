Zinedine Zidane yine pantolonuyla gündemde

Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından 9 ay sonra yeniden takımın başına geçen Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi. İmza törenine Veronique Zidane'la birlikte katılan 46 yaşındaki teknik adamın pantolonu en az Real Madrid'e gelişi kadar konuşuldu.





ZINEDINE ZIDANE'IN İMZA TÖRENİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN



Haki tonlarında bir blazer ceketle, paçaları bir hayli yukarıdan kıvrılmış jean pantolon giyen teknik direktörün stili özellikle sosyal medyada çok eleştirilirken, bunun geçmişte yaşanan 'pantolon' krizi için önlem olduğu da konuşuldu.

DAHA ÖNCE DE 'PANTOLON' OLAYI OLMUŞTU

Tecrübeli teknik adamın daha önce de Manchester City ve Wolfsburg maçlarında giydiği kumaş pantolon yırtılmış bu durum alay konusu olmuştu.