Siltaş Yapı Pendikspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım)

Siltaş Yapı Pendikspor ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Gökcan, Midtsjö, Halil, Diaby, Thiam, Umut
Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Emre, Nabil, Motez, Barasi, Aimbetov
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Pendikspor - Adana Demirspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.