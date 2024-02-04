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Siltaş Yapı Pendikspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 15:00
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Siltaş Yapı Pendikspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım)

Siltaş Yapı Pendikspor ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Gökcan, Midtsjö, Halil, Diaby, Thiam, Umut

Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Emre, Nabil, Motez, Barasi, Aimbetov

PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Pendikspor - Adana Demirspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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