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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE ( Paris 2024 Olimpiyat Oyunları)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatların ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'yı 2-0'dan 3-2 yenen Filenin Sultanları, çeyrek final için mücadele ediyor. Dominik'i yenmesi halinde çeyrek final kapısını açacak olan Sultanlar hata yapmak istemiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 10:50
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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE ( Paris 2024 Olimpiyat Oyunları)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı yenen Filenin Sultanları, bu kez de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Çeyrek final için kıyasıya mücadeleye devam eden ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Zehra Güneş, tedavisi tamamlanarak ana kadroya alınırken, rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Mücadele South Paris Arena'da oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

ÇEYREK FİNAL AŞKINA

C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Filenin Sultanları, Dominik karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak. Gruplarında ilk iki sıradaki takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Dominik karşısında çeyrek final kapısını ardına kadar açmak isteyen Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile kozlarını paylaşacak. Rakibimiz Dominik ise gruptaki ilk maçında en büyük favorilerden İtalya'ya 3-1 yenilmesine rağmen etkili oyunuyla dikkati çekti.

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