Mertan Caner Osmanlı’da – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Mertan Caner Osmanlı’da

    Mertan Caner Osmanlı’da
    YENİDEN 'de mücadele etmek isteyen , 25 yaşındaki forvet 'ü kadrosuna kattı. ekibi, altyapısından yetişen başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, 1923, Manisaspor formaları da giyen Mertan, geçtiğimiz sezon 'da çıktığı 31 karşılaşmada 7 kez rakip ağları sarstı.
    1. 1.8.2018
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