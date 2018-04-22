Ankara derbisinde zafer Osmanlı’nın – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    derbisinde zafer Osmanlı’nın

    Ankara derbisinde zafer Osmanlı’nın

    karşısında geçen hafta 3-1’den dönerek 3-3’lük skorla 1 puanı alan , ’ne de 3 gol attı.

    karşısında geçen hafta 3-1'den dönerek 3-3'lük skorla 1 puanı alan , 'ne de 3 gol attı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren Başkent derbisinde dakikalar 26'yı gösterirken Regattin skoru 1-0 yaptı. 74'te Regattin, Claro'nun büyük hatasında kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. G.Birliği savunması tel tel dökülürken 77'de Serdar Gürler ile Osmanlıspor 3-0 öne geçti. Mücadeleyi de bu farklı skorla kazanarak kümede kalma umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Osmanlıspor 32 puana çıktı, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.
    1. 22.4.2018
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