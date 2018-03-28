Osmanlıspor, Konyaspor maçına kilitlendi – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    , Konyaspor maçına kilitlendi

    Osmanlıspor, Konyaspor maçına kilitlendi

    Teknik Direktörü İrfan Buz, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü ile oynayacakları maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

    Buz, Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Oynayacağımız müsabaka bizim açımızdan çok önemli. Son 4 maçta 8 puan alan bir var. İçeride oynayacağımız ciddi bir müsabakayı kazanmak istiyoruz. Sadece bu maça odaklandık. Sahamızda oynayacağımız müsabakada üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

    "Cikalleshi (Arnavutluk) ve Serdar Gürler milli takıma gitti. Serdar ikinci müsabakada yer aldı. Bizim açımızdan da sevindirici. Serdar çok önemli bir değer. Milli arada iyi hazırlandık. Moral motivasyonumuz tabii yüksek. Futbolcularımız bulunduğumuz durumu ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi idrak etmiş vaziyette."

    maçının ardından Osmanlıspor'u bekleyen zorlu fikstüre ilişkin soruya Buz, "Bir olaya odaklanmanız gerekiyor. Olay nedir? Önümüzdeki Atiker Konyaspor müsabakası. Fikstüre bakarak buraya odaklanmadığınız zaman olaydan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu saatten sonra kime karşı oynayacağınız hiç önemli değil. Önemli olan bu müsabakaya çok iyi hazırlanmanız ve burada neler yapacağınız. Doğruların üzerine giderek bunları yapmanız gerekiyor. O yüzden biz hep müsabaka müsabaka gidiyoruz. Buna da devam edeceğiz. 2-3 hafta sonraki müsabakaya bakmıyoruz. Tamamen Atiker Konyaspor maçına bakıyoruz." yanıtını verdi.

    Son 4 maçta stoper bölgesinde görev yapan Yalçın Ayhan-Anıl Karaer ikilisinin performansına ilişkin soru üzerine Buz, "İyi buldum ama aynı zamanda bizim için Maxsö, kaptanımız Numan Çürüksu da çok önemli. O yüzden çok mutluyum. Bu dörtlünün performansı bizim açımızdan önemli. Uyum içerisinde gidiyoruz. Arkadaşlarımız kim olursa olsun tamamen her şeyini bu kulübe vermiş vaziyette. Onlar için bir numara kendi kulüpleri. Kim oynarsa oynasın sistem içinde takımın ön plana çıkması çok önemli." ifadelerini kullandı.

    "GENÇLERİ OYNATMAK DURUMUNDAYIZ"
    A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendiren İrfan Buz, şunları kaydetti:

    "Teknik, taktik ve özellikle gelişim açısından sıkıntılı görüyorum. Onu söyleyebilirim ancak bu sıkıntıları da aşmak lazım. Biz neden korkuyoruz? Ben onu sormak istiyorum. Gençleri nasıl ön plana çıkaracağız? 'yı gördük, senelerce bunun üzerine giderek gençleri oynattılar. Biz niye oynatmayalım. Getirdiğiniz gençleri 21 yaş altında oynatıyorsanız, A Milli Takım'a çağırdığınızda da oynatacaksınız. Günü kurtarma açısından değil, bunun üzerine gidip devrimse o zaman devrim yapılması gerekiyor. Gençleri oynatmak durumundayız. Artık bazı şeyleri tamamen değiştirmek zorundayız. Yoksa hep günü kurtarmaya gidiyoruz."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:04
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