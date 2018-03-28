Konyaspor'dan anlamlı hareket
Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Gaziantep'te yaşayan görme engelli gencin yüzünü güldürdü. Memuriyet sınavına hazırlanan Osman Alagöz'ün ihtiyacı olan özel bilgisayar için Celalettin Çakıcı desteğini esirgemedi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Deplasman forması da belli oldu!
Toplam 1
Yorum
NEDEN HERSENE REZALET NEDEN HERSENE REZALET BU FORMALAR. NEDEN YA. GEÇEN SENEKİ 2016-2017 SEZONU NİCE ÇIZGİLİ PARÇA FORMA DIŞINDA SON 10 YILDIR REZLET FORMALAR
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 9
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca'nın ne yaptığını anlamak çok zor.Adam kendi milli takımında oynuyor,antrenmanda sert oynadı diye FB de kadro dışı..FB düzelmez.
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Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Hani Şenol Hocada ne değerlendirir ya bu futbolcuyu ! Sayın Şenol Güneş zamanında alınan genç futbolcuların hangisi kazandırıldı takıma ?
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