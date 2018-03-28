Konyaspor'dan anlamlı hareket – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Konyaspor'dan anlamlı hareket

    Konyaspor'dan anlamlı hareket

    Konyaspor Başkan Yardımcısı , Gaziantep'te yaşayan görme engelli gencin yüzünü güldürdü. Memuriyet sınavına hazırlanan 'ün ihtiyacı olan özel bilgisayar için Celalettin Çakıcı desteğini esirgemedi.

    Gaziantep'te yaşayan lise son sınıf öğrencisi görme engeli , memuriyet sınavına girmek için, görme engellilere özel bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Alagöz'ün destek ihtiyacına kayıtsız kalmayan Başkan Yardımcısı , genç öğrencinin ihtiyacını karşıladı. Nisan ayında yapılacak olan sınavlara girmek için bu özel bilgisayarla hazırlanması gereken Osman Alagöz'ün hayranlığını da öğrenen Celalettin Çakıcı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın imzaladığı yeşil-beyazlı formayı da Osman Alagöz'e gönderdi. Kendisine yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Osman Alagöz, Celalettin Çakıcı'ya telefon açarak çok teşekkür etti. Çakıcı, Alagöz'ü, Konya'ya gelmesi durumunda, Atiker Konyaspor'un iç saha maçına davet etti.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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