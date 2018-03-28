‘Konya hak ettiği yere gelecek’ – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    hak ettiği yere gelecek’

    ‘<a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a> hak ettiği yere gelecek’

    Ateş hattındaki 'un genç stoperi , galibiyetini Osmanlı'yla perçinleyeceklerinin sözünü verdi.

    Ateş hattındaki 'un genç stoperi , galibiyetini Osmanlı'yla perçinleyeceklerinin sözünü verdi. 26 yaşındaki futbolcu, " maçının başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Osmanlıspor'u yenip, biraz daha rahatlayıp, bu sene ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah 'u hak ettiği yere, biraz daha üst sıralara taşıyacağız" dedi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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