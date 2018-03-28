‘Konya hak ettiği yere gelecek’
Ateş hattındaki Konyaspor'un genç stoperi Selim Ay, Kayseri galibiyetini Osmanlı'yla perçinleyeceklerinin sözünü verdi.
Ateş hattındaki Konyaspor'un genç stoperi Selim Ay, Kayseri galibiyetini Osmanlı'yla perçinleyeceklerinin sözünü verdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Kayseri maçının başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Osmanlıspor'u yenip, biraz daha rahatlayıp, bu sene ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah Konyaspor'u hak ettiği yere, biraz daha üst sıralara taşıyacağız" dedi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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