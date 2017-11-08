Osmanlıspor düşme hattından uzaklaşamadı

Süper Lig'de yer aldığı ilk sezonu (2015-2016) 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ve gruptan lider çıkma başarısı gösteren başkent ekibi, son 32 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos'a elenmesinin ardından başlayan düşüşü henüz durduramadı. İlk devresini 26 puanla 6. sırada bitirdiği geçen sezonu, küme düşme hattının 2 puan üzerinde (38 puan) 13. sırada tamamlayabilen başkent ekibi, bu sezona da istediği gibi başlayamadı.

Kadrosunda Aminu Umar, Serdar Gürler, Josue, Adrien Regattin ve Musa Çağıran gibi kaliteli ayakları barındıran mor-sarılılar, beklentilerin altında kaldı. Bülent Uygun yönetiminde girdiği 2017-2018 sezonunun ilk 5 haftasında bir puan alabilen mor-sarılı ekip, bekleneni verememesi yüzünden teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Takımın başına İrfan Buz'un gelmesinin ardından ilk galibiyetini 7. haftada Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek elde eden Osmanlıspor, 12 maçlık galibiyet özlemine de son verdi. Bursaspor deplasmanından puansız dönen Osmanlıspor, kendisi gibi sıkıntılı süreçten geçen Kardemir Karabükspor'u 3-0'la geçti ve üst üste ikinci iç saha maçını kazandı. Mor-sarılı ekip, Buz yönetiminde galibiyetlerle tanışmasına karşın deplasmanlardan puansız döndüğü için ilk hafta girdiği küme düşme hattından çıkamadı.

Tehlikeli bölgede yer almasına rağmen evinde Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u yenmesi, milli ara öncesi de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmasıyla son 5 haftada 7 puan toplayan Osmanlıspor, gelecek adına umutlandı. Ligde 8 puanla 17. sırada yer alan Osmanlıspor, 12. haftada deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.