 Fener’i yenmeye oynayacağız – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Fener’i yenmeye oynayacağız

    Fener’i yenmeye oynayacağız
    OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Futbolcu kardeşlerimiz bu maçta her şeylerini ortaya koyacaktır. Sahamızdaki son iki karşılaşmamızı kazandık. Fenerbahçe maçına da iyi konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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