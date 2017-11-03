Fener’i yenmeye oynayacağız

OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Futbolcu kardeşlerimiz bu maçta her şeylerini ortaya koyacaktır. Sahamızdaki son iki karşılaşmamızı kazandık. Fenerbahçe maçına da iyi konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.