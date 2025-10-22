All-Star Alperen parkeye çıkıyor

NBA'de 2025-2026 sezonu, bugün oynanacak iki maçla başlıyor. 80. sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı ağırlayacak. Gecenin diğer maçında LeBron James ve Luka Doncic'i kadrosunda bulunduran Los Angeles Lakers, Stephen Curry'nin öncülük ettiği Golden State Warriors'ı konuk edecek.
