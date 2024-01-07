Haberler NBA Houston Rockets - Milwaukee Bucks: 112-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Houston Rockets - Milwaukee Bucks: 112-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi. Alperen Şengün, Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle double-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:14
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Houston Rockets - Milwaukee Bucks: 112-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi. NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün, Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle double-double yaptı.

Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti.

Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

LİDER CELTICS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-101 yenerek 28. galibiyetine ulaştı. Celtics'te Jayson Tatum 38 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jaylon Brown ise 31 sayı, 4 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ve 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Bennedict Mathurin 20 sayı, 4 ribaunt, Tyrese Haliburton 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-New York Knicks: 105-121

Indiana Pacers-Boston Celtics: 101-118

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 109-120

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 112-108

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