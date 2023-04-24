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NBA play-off turunda Minnesota sahasında Denver Nuggets'ı uzatmada devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi play-off'ları ilk turunda Minnesota sahasında Denver Nuggets'ı 114-108 mağlup etti. Minnesota serideki ilk galibiyetini alarak skoru 3-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 10:15
NBA play-off turunda Minnesota sahasında Denver Nuggets'ı uzatmada devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 129-121 yenerek seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi.

Celtics'te Jaylen Brown ve Jayson Tatum, 31'er sayıyla oynayarak galibiyete önemli katkı verdi.

Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Jokic'in 43 sayısı galibiyete yeterli olmadı

Batı Konferansı'nda play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 114-108 mağlup ederek serideki 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 11 ribaunt, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 43 sayıyla play-off kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Seride 3-1 önde olan Denver Nuggets, eşleşmedeki 5. maçı evinde oynayacak ve kazanırsa play-off ikinci turuna yükselecek.

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