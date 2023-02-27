Haberler NBA Damian Lillard 71 sayı ile Alperenli Houston’ı devirdi

Damian Lillard 71 sayı ile Alperenli Houston’ı devirdi

NBA’de Portland Trail Blazers, Damian Lillard’ın 71 sayı kaydettiği maçta sahasında Houston Rockets’ı 131-114’lük skorla mağlup etti. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:58
Damian Lillard 71 sayı ile Alperenli Houston’ı devirdi

NBA'de normal sezona 9 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Portland Trail Blazers evinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 131-114'lük skorla yendi. Portland'da 71 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Damian Lillard galibiyetin mimarı oldu. Lillard, ayrıca sergilediği performansla NBA tarihinde bir maçta 70 ve üzeri sayı atan 8. oyuncu oldu. Bunun yanında Jerami Grant 13 sayı, Nassir Little da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Houston'da ise 24 dakika 46 saniye parkede kalan Alperen Şengün'ün 17 sayı, 10 ribaund ve 5 asistlik double-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Portland, galibiyet sayısını 29'a yükseltirken, Houston 47. mağlubiyetini aldı.

DENVER CLİPPERS'I UZATMALARDA YENDİ

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 134-124'lük skorla devirdi. Denver'da 40 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic takımına galibiyeti getirirken, Michael Porter Jr. 29 sayı, Jamal Murray de 21 sayıyla oynadı. Clippers'da ise Kahwi Leonard'ın 33 sayı, 6 ribaund ve Paul George'nin 23 sayı, 4 asistlik performans ortaya koydu. Böylece Denver 42. galibiyetini elde ederken, Clippers 29. yenilgisini yaşadı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE

Milwaukee Bucks: 104 - Phoenix Suns: 101
Atlanta Hawks: 129 - Brooklyn Nets: 127
Chicago Bulls: 102 - Washington Wizards: 82
Dallas Mavericks: 108 - Los Angeles Lakers: 111
Cleveland Cavaliers: 118 - Toronto Raptors: 93
Oklahoma City Thunder: 115 - Sacramento Kings: 124
Golden State Warriors: 109 - Minnesota Timberwolves: 104
Portland Trail Blazers: 131 - Houston Rockets: 114
Denver Nuggets: 134 - Los Angeles Clippers: 124

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