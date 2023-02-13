New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson sahalardan bir süre daha uzak kalacak

New Orleans Pelicans ile Philadelphia 76ers arasında geçen ay başlarında oynanan maç sırasında sakatlanan Williamson, sahalara beklenenden daha geç dönecek.

Kulübün başkan yardımcısı David Griffin tarafından yapılan açıklamada, tedavisinin ardından antrenmanlara başlayan Zion Williamson'ın sağ ayak kaslarında önceden yaşadığı sorunun nüksettiği ve sahalara dönüş süresinin uzayacağı belirtildi.

Griffin, bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt ve 4,6 asist ortalamasıyla oynayan Williamson'ın, ciddi bir tedavi sürecine gireceğini ve sahalara dönüş tarihinin netleşmediğini de vurguladı.

ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nda 20 Şubat'ta yapılacak NBA All-Star maçında Zion Williamson'ın yanı sıra Stephen Curry ve Kevin Durant, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine, Anthony Edwards, De'Aaron Fox ve Pascal Siakam, ilk 5'te sahaya çıkacak.