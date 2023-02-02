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NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 112-106 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 10:48
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets formasıyla ilk 5'te sahaya çıkan ve yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, istatistiklerine 4 asist ve 3 blok da ekledi.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (13 galibiyet, 38 mağlubiyet) Eric Gordon 25, Tari Eason 20 sayı kaydetti.

Thunder'da (24 galibiyet, 27 mağlubiyet) Shai Gilgeous-Alexander 24, Josh Giddey 20 sayıyla oynadı.

LILLARD'DAN 42 SAYI

Portland Trail Blazers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-112'lik skorla geçerek 25. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Damian Lillard, 42 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Anfernee Simons da 26 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te (32 galibiyet, 19 mağlubiyet) Ja Morant 32 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ve Jaren Jackson Jr 18 sayı, 7 ribaunt, 6 blok üretti.

SONUÇLAR

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 112-122

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 105-94

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 139-96

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-106

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-114 (Uzatmada)

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 109-119

Utah Jazz-Toronto Raptors: 131-128

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 100-132

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