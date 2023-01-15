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NBA'de gecenin sonuçları!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 136-119 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:46
NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'e 7 maçla devam edildi. Damian Lillard'ın 36 sayı ve 10 asistle oynadığı maçta Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks'i 136-119 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi ekipte Jusuf Nurkic, 22 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic, maçı 15 sayıyla tamamlayarak kendi adına sezonun en düşük performanslarından birini gösterdi.

Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 25, Reggie Bullock ise 24 sayıyla maçı tamamladı.

MEMPHİS GRİZZLİES'DAN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 yenerek NBA'in şu anki en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı kaydederken, Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Indiana Pacers'ta Chris Duarte'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

BOSTON CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'i 122-106 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Celtics'te Jayson Tatum 33, Malcolm Brogdon ise 30 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Son 8 maçın 7'sini kaybeden Hornets'te LaMelo Ball'un 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN 6 SAYI

Minnesota Timberwolves'un, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 110-102 yendiği maçta Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı attı.

Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 15 dakika 32 saniye süre aldığı maçta 6 sayı, 1 asist, 1 top çalma ile oynadı.

Jarrett Allen ve Evan Mobley, 19'ar sayıyla Cavaliers adına maçın en skorer oyuncuları oldu.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 106-122

Indiana Pacers: Memphis Grizzlies: 112-130

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 110-102

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 117-118

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 136-119

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 111-95

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