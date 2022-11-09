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NBA HABERLERİ | Brooklyn Nets'te Jacque Vaughn dönemi

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te başantrenörlük görevine Jacque Vaughn getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki koçla sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 20:57
NBA HABERLERİ | Brooklyn Nets'te Jacque Vaughn dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlük için Jacque Vaughn ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlük görevi için 47 yaşındaki Vaughn ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Takımda 2016'dan bu yana yardımcı antrenörlük yapan Vaughn, Steve Nash'in ayrılmasının ardından geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Vaughn, ilk başantrenörlük deneyimini, 2012-2015 yıllarında Orlando Magic ile yaşamıştı. Genç çalıştırıcı, 2020'de kısa süreliğine başına geçtiği Nets'te 10 maça çıkmıştı.

Nets, Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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