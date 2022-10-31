Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121-110| MAÇ SONUCU (ÖZET) - Los Angeles Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti

Los Angeles Lakers, bu sezonki ilk galibiyetini Denver karşısında elde etti
Sezona iyi başlayamayan ilk 5 maçından mağlubiyet ile ayrılan Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup etti.
Lakers'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Takımın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis galibiyetin mimarlarından oldu.
LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 6 ribaunta karşılaşmayı tamamlarken Antony Davis 23 sayı ve 15 ribauntla double-double yaptı.
Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 23 sayı ve 14 asistla oynarken Jamal Murray 21, Aaron Gordon 18 sayı kaydetti.
Lakers, ligde perşembe sabaha karşı New Orleans Pelican'ı konuk edecek.
Denver Nuggets ise cuma günü Oklahoma City Thunder'a deplasmanında olacak.
Mücadele öncesinde Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından George Mikan'ın 99 numaralı forması emekliye ayrıldı.
1947-1956 yılları arasında Lakers forması giyen Mikan, 2005'te hayatını kaybetmişti.
SONUÇLAR
Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-109
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 121-108
Boston Celtics-Washington Wizards: 112-94
Detroit Pistons-Golden Stata Warriors: 128-114
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-98
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 114-105