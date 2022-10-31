Haberler NBA Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121-110| MAÇ SONUCU (ÖZET) - Los Angeles Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121-110| MAÇ SONUCU (ÖZET) - Los Angeles Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:53
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121-110| MAÇ SONUCU (ÖZET) - Los Angeles Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti

Los Angeles Lakers, bu sezonki ilk galibiyetini Denver karşısında elde etti

Sezona iyi başlayamayan ilk 5 maçından mağlubiyet ile ayrılan Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup etti.

Lakers'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Takımın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis galibiyetin mimarlarından oldu.

LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 6 ribaunta karşılaşmayı tamamlarken Antony Davis 23 sayı ve 15 ribauntla double-double yaptı.

Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 23 sayı ve 14 asistla oynarken Jamal Murray 21, Aaron Gordon 18 sayı kaydetti.

Lakers, ligde perşembe sabaha karşı New Orleans Pelican'ı konuk edecek.

Denver Nuggets ise cuma günü Oklahoma City Thunder'a deplasmanında olacak.

Mücadele öncesinde Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından George Mikan'ın 99 numaralı forması emekliye ayrıldı.

1947-1956 yılları arasında Lakers forması giyen Mikan, 2005'te hayatını kaybetmişti.

SONUÇLAR

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-109

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 121-108

Boston Celtics-Washington Wizards: 112-94

Detroit Pistons-Golden Stata Warriors: 128-114

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-98

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 114-105

DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’na yorum yağdı: Kusursuz güzellik ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü güzelliğiyle hayran bıraktı!
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..."
Mertens'e sürpriz talip! Teklifi kabul ederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen'li Houston kaybetti
Cedi'li Cavaliers galibiyet serisini devam ettirdi
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye 09:43
Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti 09:43
F.Bahçe'de stoper operasyonu! F.Bahçe'de stoper operasyonu! 09:34
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." 09:24
Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" 09:15
İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... 09:14
Daha Eski
Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" 07:53
O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" 07:41
Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler 01:26
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... 01:06