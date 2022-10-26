Haberler NBA NBA HABERLERİ | Phoenix Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi!

NBA HABERLERİ | Phoenix Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi!

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, son şampiyon Golden State Warriors ile kozlarını paylaştı. Mücadele Suns'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:43
NBA HABERLERİ | Phoenix Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 134-105 mağlup etti.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Suns, son şampiyon Warriors'ı 29 sayı farkla yendi.

Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 34 sayı, 7 asistle sahanın en skoreri oldu. 16 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Chris Paul ve 16 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton da galibiyette önemli rol oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 21 sayı, 8 asist, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Poole 17 sayı, 5 asistle mücadele etti. 8'de 1 isabetle 2 sayıda kalan Klay Thompson, Booker ile yaşadığı sözlü sataşmalar sonucu kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 120-99

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-111

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 108-94

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 134-105


DİĞER
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın videosu sosyal medyada ilgi gördü! İşte Karan’ın o videosu!
İstanbul'da taksici rezaleti sağlık sorununa dönüştü: Oksijene bağlı 95 yaşındaki kadını kimse aracına almadı
F.Bahçe'de Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...
Ghezzal'dan kötü haber! Galatasaray maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trail Blazers namağlup devam ediyor!
Cedi galibiyette önemli rol oynadı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Canlı döviz ve altın kuru takibi (26 Ekim 2022)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi! Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi! 12:42
Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili... Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili... 12:30
F.Bahçe ve Başakşehir itirafı! F.Bahçe ve Başakşehir itirafı! 12:20
Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? 12:06
Jorge Jesus: Final gözüyle bakmıyoruz! Jorge Jesus: Final gözüyle bakmıyoruz! 12:05
F.Bahçe'de Alioski gelişmesi! Harekete geçildi... F.Bahçe'de Alioski gelişmesi! Harekete geçildi... 11:52
Daha Eski
Fiorentina Başakşehir maçı saat kaçta? Fiorentina Başakşehir maçı saat kaçta? 11:48
Fırtına'nın Kızılyıldız maçı kamp kadrosu belli oldu! Fırtına'nın Kızılyıldız maçı kamp kadrosu belli oldu! 11:37
Kızılyıldız-Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız-Trabzonspor maçı saat kaçta? 11:27
Ghezzal'dan kötü haber! Galatasaray maçında... Ghezzal'dan kötü haber! Galatasaray maçında... 11:16
Gündeme damga vuran sözler! "G.Saray cinayetleri" Gündeme damga vuran sözler! "G.Saray cinayetleri" 11:04
Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var! Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var! 10:49