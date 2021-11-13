Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Detroit Pistons'ı mağlup etti!

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Detroit Pistons'ı karşı karşıya getiren maçta kazanan taraf 98-78'lik skorla Cavaliers oldu. Bu sonuçla Cleveland 13. maçında 8. kez kazanırken Detroit 11 maçta 9. kez mağlup oldu.

CEDI OSMAN 17 SAYIYLA OYNADI!

Darius Garland'ın 21 sayı ve 7 asistle oynadığı Cavaliers'ta Cedi Osman 23 dakika sahada kalırken 7'de 6 ikilik ve 6'da 1 üçlük isabetiyle 17 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle mücadeleyi tamamladı. Evan Mobley 16 sayı ve 7 ribaundla oynarken Jarrett Allen 11 sayı ve 7 ribaundla ona eşlik etti.

Pistons cephesinde ise Jerami Grant 16 sayıyla karşılaşmayı sonlandırırken Frank Jackson 12 sayı kaydetti. Josh Jackson ise maç boyunca 11 sayı, 5 ribaund üretti.