Haberler NBA Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-Golden State : 102-100 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Terry Rozier'in son saniyede attığı basketle Golden State 'ı 102-100 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:47
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NBA'e 5 maçla devam edildi. Hornets, son 13.3 saniyesine 100-98 geride girdiği karşılaşmasını, misafir takımın all-star oyuncusu 'in öfkesine hakim olamamasının da yardımıyla kazandı.

Paylaşılamayan top kararı sonrası yapılan hava atışını Hornets'ın kazanıp mola almasının ardından hakemlere itirazın dozunu kaçıran Green, bitime 9.3 saniye kala iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Teknik faullerden doğan 2 serbest atışı da sayıya çeviren Rozier, sonrasında kaydettiği basketle de Hornets'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı. Son günlerin formda ismi Rozier, 36 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Kendisini iyi hissetmediği için 'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta ise 25, 19 sayı attı.

2020'NİN FİNALİSTLERİ ARASINDAKİ MAÇI HEAT KAZANDI

, geçen yıl final serisinde yenildiği 'ı deplasmanda 96-94 mağlup etti.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 5 ribaunt üreten , 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan ve 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan taşıdı.

Lakers'ta 23 sayı, 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Montrezl Harrell 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

-: 102-100

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 94-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 97-128

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 122-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 111-118

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