Haberler NBA Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-112 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Los Angeles -: 116-112 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan LA - mücadelesi ile sürdü. Utah Jazz, deplasmanda 'a 116-112 mağlup oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:33
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-112 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta 'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Clippers'ta 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynarken, 19, ve 17'şer sayı üretti.

Jazz'da 'in 35 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmayı 23 sayı, Rudy Gobert 15 ribauntla tamamladı.

76ERS'I EMBİİD SIRTLADI

Doğu Konferansı lideri , Joel Embiid'in 50 sayı, 17 ribauntla kariyer rekoru kırdığı maçta 'u 112-105 yendi.

Tobias Harris'in 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı 76ers'ta, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz iki sayı kaydetti.

Bulls'ta Zach LaVine 30, Wendell Carter Jr. 15, Thaddeus Young 12 sayı üretti.

MURRAY'DAN CAVALİERS POTASINA 50 SAYI

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'a 120-103 yenildi.

Nuggets'ta kariyer rekoru kıran Jamal Murray, 50 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Üst üste 9. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Colin Sexton 23 sayı, Jarrett Alan 20 sayı, 10 ribaunt, Cedi Osman 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Golden State Warriors: 124-120

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 103-120

Philadelphia 76ers-Chigaco Bulls: 112-105

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 121-109

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 114-132

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 98-85

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 109-95

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 81-86

-: 116-112

SON DAKİKA