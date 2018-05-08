New York Knicks'te Fizdale dönemi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'te Fizdale dönemi

    New York Knicks'te Fizdale dönemi

    Amerikan (NBA) ekibi , başantrenörlüğe David Fizdale'i getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'ten boşalan başantrenörlük görevi için 43 yaşındaki Fizdale ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Fizdale, ilk başantrenörlük deneyimini ile 2016-2017 sezonunda yaşadı. Grizzlies'a play-off oynatan Fizdale, bu sezonun başlarında görevden alınmıştı.

    Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.


    1. 8.5.2018 13:37
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