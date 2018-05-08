New York Knicks'te Fizdale dönemi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks, başantrenörlüğe David Fizdale'i getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Jeff Hornacek'ten boşalan başantrenörlük görevi için 43 yaşındaki Fizdale ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Fizdale, ilk başantrenörlük deneyimini Memphis Grizzlies ile 2016-2017 sezonunda yaşadı. Grizzlies'a play-off oynatan Fizdale, bu sezonun başlarında görevden alınmıştı.
Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.
- 8.5.2018 13:37
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TFF’den 9 milyon tazminat
Toplam 1
Yorum
sgk.lı bu kadar para verseler her vatandaş imparator olur..
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 5
Yorum
KRAL ONUR adam bedava oynuyor, helal olsun. ödeme yapılması şart, yazıktır günahtır. Esteban gibi kulübede oturup para almıyor. tebrikler ONUR.
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Mustafa Kaplan "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım"
Toplam 1
Yorum
Taraftar batacak geminin kaptanı olarak son güne kadar takım başında kalacağına ilk terk eden adam Ümit Özat.Kendisine yakışanı yapan spor adamı..
New York Knicks'te Fizdale dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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