76ers, 6 yıl sonra tur atladı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    76ers, 6 yıl sonra tur atladı

    76ers, 6 yıl sonra tur atladı

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'i 104-91 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşmasını, 104-91 ev sahibi 76ers kazandı. Heat'i 4-1'lik skorla eleyen 76ers, 2012'den bu yana ilk kez play-off'larda tur atladı.

    76ers'ta J.J. Redick 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Joel Embiid 19 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons da 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. ise 5 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

    Heat'te Kelly Olynyk 18 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Goran Dragic 15 sayı, 5 asist ve Tyler Johnson 16 sayıyla mücadele etti.

    WARRİORS KONFERANS YARI FİNALİNDE
    Golden State Warriors, Batı Konferansı ilk tur serisi 5. mücadelesinde ağırladığı 'ü 99-91 mağlup etti. Seride durumu 4-1 yapan Warriors, konferans yarı finalinde 'ın rakibi oldu.

    Warriors'ı galibiyete, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan , 17 sayı, 19 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan Draymond Green ve 24 sayı, 5 ribaunt üreten Klay Thompson taşıdı.

    Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 30 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills'in 18 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    SONUÇLAR
    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 92-87 (3-2)

    Philadelphia 76ers-: 104-91 (4-1)

    Golden State Warriors-: 99-91 (4-1)

    1. 25.4.2018 10:32
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