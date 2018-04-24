Rockets ile Jazz tur kapısını araladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turu dördüncü maçında Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 119-100 yenerek seride 3-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off'ları ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 119-100 mağlup etti.
Seride 3-1 öne geçerek büyük avantaj yakalayan Rockets'ta Harden 36 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blok, Chris Paul 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma, Clint Capela ise 14 sayı ve 17 ribaunt ile maçı tamamladı.
Timberwolves'ta Karl Anthnoy Towns 22 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jimmy Butler 19 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Derrick Rose ise 17 sayı üretti.
AVANTAJ JAZZ'IN
Aynı konferansın diğer ilk tur mücadelesinde Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı.
Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da all-star Russell Westbrook 23 sayı ve 14 ribaunt, Paul George ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
- 24.4.2018 10:14
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Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu
Toplam 1
Yorum
muhittin yahu konu zaten Şenol hoca değil ki! o ana kadar maç 2 kez durdu,üçüncüde Quaresma'ya yine madde atıldı,hakem maçı tatil edecekti zaten...
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
arsen l. 1.yarıCenkin verilmeyen golü ve 2 penaltımız.FB ye 2 penaltı kollanan BJK. Q7 ye 5 maç ceza kollanan BJK.Rövanşta Babelin golü kollanan BJK.
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 1
Yorum
adamlar ne yapsın fernando ve donk geriye yardım etmekten ileriye gidemiyorlar ne yapsın adamlar. arka taraf pamuk ipliği gibi
Rockets ile Jazz tur kapısını araladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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