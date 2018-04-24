Rockets ile Jazz tur kapısını araladı – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rockets ile Jazz tur kapısını araladı

    Rockets ile Jazz tur kapısını araladı

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk turu dördüncü maçında , deplasmanda 'u 119-100 yenerek seride 3-1 öne geçti.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off'ları ilk tur mücadelesinde , all-star oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu 'u 119-100 mağlup etti.

    Seride 3-1 öne geçerek büyük avantaj yakalayan Rockets'ta Harden 36 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blok, Chris Paul 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma, Clint Capela ise 14 sayı ve 17 ribaunt ile maçı tamamladı.

    Timberwolves'ta Karl Anthnoy Towns 22 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jimmy Butler 19 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Derrick Rose ise 17 sayı üretti.

    AVANTAJ JAZZ'IN
    Aynı konferansın diğer ilk tur mücadelesinde , konuk ettiği 'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı.

    Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

    Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da all-star 23 sayı ve 14 ribaunt, ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

    1. 24.4.2018 10:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rockets ile Jazz tur kapısını araladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN