NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun üçüncü ve son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı.
NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.
Geçen yıllardaki NBA All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne olan maçta, James'in oluşturduğu takım Curry'nin takımını 148-145 yendi.
Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:41
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Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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tolga tudor derbi kazanamıyor derken terim anadolu kuluplerinede yeniliyor iyimi
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Dilmen'den penaltı yorumu
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Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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