NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.

Geçen yıllardaki NBA All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne olan maçta, James'in oluşturduğu takım Curry'nin takımını 148-145 yendi.

Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.



