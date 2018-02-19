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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    All-Star maçını James'in takımı kazandı

    NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı

    Amerikan () All-Star organizasyonunun üçüncü ve son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını 'in takımı kazandı.

    All-Star organizasyonunun son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen () ile 'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.

    Geçen yıllardaki NBA All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne olan maçta, James'in oluşturduğu takım Curry'nin takımını 148-145 yendi.

    Maçın "En Değerli Oyuncu" () ödülüne layık görülen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:41
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