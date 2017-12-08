Rockets'a yan bakılmıyor!

NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon sadece 4 maç kaybeden Batı Konferansı lideri Houston Rockets, özellikle üçüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Utah Jazz'ı 112-101'lik skorla geçti.

Üst üste 8'inci galibiyetini elde eden Rockets'ta James Harden 29, Ryan Anderson 23 sayıyla takımın skor yükünü üstlenirken, Chris Paul 18 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla "triple-double" yapmaya çok yaklaştı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell 26, Alec Burks 17, Thabo Sefolosha 14 sayıyla mücadele etti.



LAKERS, INGRAM İLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, genç yeteneği Brandon Ingram'ın son saniye üçlüğünün yardımıyla konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 107-104 yendi.

Lakers'ın sezonun 9'uncu galibiyetini elde ettiği mücadelede Ingram 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jordan Clarkson ve Julius Randle 16'şar sayı, Lonzo Ball 10 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 blokla maçın yıldızı oldu. Ben Simmons 12 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaparken, Robert Covington 19 sayı kaydetti.



BEAL'DEN 34 SAYI

Washington Wizards, son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla konuk olduğu Phoenix Suns'ı 109-99 mağlup etti ve sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Wizards'ta Bradley Beal 34 sayı, Markieff Morris 21 sayı ve 6 ribaunt, Kelly Oubre Jr. 12 sayı ve 7 ribaunt, Ian Mahinmi 10 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 18'inci mağlubiyetini alan Suns'ta, TJ Warren 23 sayı ve 8 ribaunt, Greg Monroe 15 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Tyler Ulis 13 sayı ile maçı tamamladı.



WESTBROOK'UN ÇABASI YETMEDİ

Günün diğer maçında Brooklyn Nets, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 100-95 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sezon 10'uncu kez sahadan galip ayrılan Nets'te, Caris LeVert 21 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Rondae Hollis-Jefferson 17, Allen Crabbe 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 31 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Steven Adams 12 sayı ve 14 ribaunt, Carmelo Anthony ise 11 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.